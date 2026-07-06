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Внаслідок атаки є поранені в Київській області

Усіх довелося госпіталізувати. 

Внаслідок атаки є поранені в Київській області
Микола Калашник
Фото: Дарницька РДА/Facebook

У Київській області є постраждалі внаслідок російської атаки 6 липня. У Бучанському районі госпіталізовані троє людей.

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Він закликав перебувати в укриттях до відбою. 

«Наразі масована комбінована атака ворога триває. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких», – сказав він. 

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