Внаслідок атаки є поранені в Київській області

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У Київській області є постраждалі внаслідок російської атаки 6 липня. У Бучанському районі госпіталізовані троє людей.

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Він закликав перебувати в укриттях до відбою.

«Наразі масована комбінована атака ворога триває. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких», – сказав він.