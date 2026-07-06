Внаслідок атаки є поранені в Київській області

У Київській області є постраждалі внаслідок російської атаки 6 липня. У Бучанському районі госпіталізовані троє людей.
Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Він закликав перебувати в укриттях до відбою.
«Наразі масована комбінована атака ворога триває. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких», – сказав він.
- Уночі 6 липня Росія влаштувала чергову комбіновану атаку на столичний регіон. Є ушкодження в кількох районах Києва, зокрема – багатоповерхівок.