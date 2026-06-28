Під час евакуації цивільних на Харківщині загинув поліцейський Роман Комаров

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Сьогодні, 28 червня, унаслідок російського авіаудару під час евакуації цивільних на Харківщині загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Його колега отримала поранення.

Про це розповіли у Нацполіції.

«28 червня російські війська завдали авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб по околицях села Кирилівка Чугуївського району Харківської області. Під час евакуації цивільного населення під ворожий обстріл потрапили співробітники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, які перебували в службовому автомобілі», – йдеться у повідомленні.

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Поліцейський офіцер громади Роман Комаров загинув на місці. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Фото: Нацполіція Загиблий поліцейський Роман Комаров

Колега Романа, інспекторка сектору ювенальної превенції, отримала важкі поранення. Поліцейську госпіталізували до реанімації.

«25-річний Роман Комаров до останнього залишався вірним Присязі, сумлінно виконував службовий обов'язок. Він віддав життя, виконуючи свій обов'язок перед українським народом. Висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського», – зазначили у поліції.