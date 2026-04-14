МАГАТЕ заявила про блекаут на Запорізькій АЕС

Сьогодні, 14 квітня, на Запорізькій АЕС стався повний блекаут через відключення останньої зовнішньої лінії електропередач.
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х.
«Сьогодні вранці Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втринадцяте за час військового конфлікту втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач», – йдеться у повідомленні.
Аварійні дизельні генератори станції негайно запрацювали.
Зазначається, що команда МАГАТЕ на станції стежить за ситуацією, і агентство продовжує консультації з обома сторонами, щоб встановити припинення вогню на місці для ремонту на іншій лінії електропередач для ЗАЕС.
«Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- 24 березня Запорізька АЕС втратила зв'язок із Дніпровською лінією електропередачі напругою 750 кВ.
- Відтоді станція залежала від єдиної резервної лінії електропередачі для зовнішнього електропостачання.