Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Уночі армія Росії атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією і ракетними системами залпового вогню “Град”.
Била по Нікопольському і Павлоградському районах. Люди не постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
“У Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, автівка. Під обстрілом була і Покровська громада”, – сказав він.
У Троїцькій громаді окупанти вдарили по приватному підприємству, будинках, адмінбудівлі, гімназії, пошкодили авто.
- Дніпро у ніч на 17 лютого потрапив під масовану ворожу атаку. Також ворог бив по Кривому Рогу й інших населених пунктах.