Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

За даними ОВА, минулося без поранених.

Уночі армія Росії атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією і ракетними системами залпового вогню “Град”.

Била по Нікопольському і Павлоградському районах. Люди не постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

“У Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, автівка. Під обстрілом була і Покровська громада”, – сказав він.

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Росіяни обстріляли Дніпропетровську область

У Троїцькій громаді окупанти вдарили по приватному підприємству, будинках, адмінбудівлі, гімназії, пошкодили авто.