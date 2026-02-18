«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

За даними ОВА, минулося без поранених. 

Уночі армія Росії атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією і ракетними системами залпового вогню “Град”.

Била по Нікопольському і Павлоградському районах. Люди не постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа

“У Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, автівка. Під обстрілом була і Покровська громада”, – сказав він.

Фото: Олександр Ганжа в Telegram
У Троїцькій громаді окупанти вдарили по приватному підприємству, будинках, адмінбудівлі, гімназії, пошкодили авто. 

