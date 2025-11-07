Головне за п’ятницю, 7 листопада: 170 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Бойові дії на Донеччині, 170 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий командувач безпілотних систем ППО. Яким запам’ятається 1353-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 листопада відбулося 170 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку - майже 60 боєзіткнень. На Костянтинівському напрямку відбулось ще 18 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 листопада – в новині.

Окупанти в Покровську знизили активність і кількість переміщень, щоб в очікуванні поповнення мінімізувати втрати. Вони намагаються налагодити логістику через південні околиці міста.

Ворог кілька разів пробував перекинути особовий склад за допомогою авто- і мототехніки. Оборонці не допустили цього, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмовий військ.

“Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші”, – йдеться в повідомленні.

Також за попередні дні армія росіян кілька разів намагалася проникнути в Гришине. Зробити це вони збиралися під виглядом цивільних. Українські сили зупинили окупантів.

Російська армія намагається створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог штурмує Покровськ та тисне на Краматорському напрямку, повідомили на брифінгу президент Володимир Зеленський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, пише Суспільне.

За словами глави держави, російські війська також намагались безуспішно наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки. На Добропільському виступі, "операція йде, там позитивно діють наші Збройні сили України".

Також під час брифінгу начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов прокоментував ситуацію щодо Покровсько-Миноградської агломерації.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони.

Також Юрій Черевашенко став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

“Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння”, – наголосив Володимир Зеленський.

Ворог атакував КАБами Оріхів на Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Окупанти атакували місто КАБами. На жаль, загинув 60-річний працівник комунального підприємства”, – написав Федоров. Крім того, за його даними, постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.

Біля окупованої Запорізької АЕС оголосили тимчасове локальне перемир’я, за посередництва МАГАТЕ, для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії електропередач "Феросплавна-1".

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ще одне локальне перемир’я, укладене за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності сьогодні поблизу Запорізької атомної електростанції, відкривши шлях до проведення ремонтних робіт, спрямованих на зміцнення зв’язку станції з енергомережею та запобігання ядерній аварії", — ідеться у заяві.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!