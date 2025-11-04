Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відвідав пункт управління "Азову", що несе оборону на Добропільському напрямку

Президент заслухав доповідь про потреби бригад. 

Зеленський відвідав пункт управління "Азову", що несе оборону на Добропільському напрямку
Президент відвідав пункт управління Азову
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”, який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Про це глава країни розповів у Telegram 4 листопада.

Він сказав, що заслухав доповіді військових, обговорив ситуацію на передовій і найактуальніші потреби. Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ “Азов” та інших.

“Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським”, – прокоментував Зеленський. 

  • Добропільський напрямок залишається напрямком наступу української армії. Натомість ворог активно наступає на Покровськ і Мирноград, прагнучи перерізати там логістику і оточити населені пункти.
  • Для підсилення Покровська нещодавно відправили спецпризначенців та ГУР. Ситуація залишається вкрай складною, боротьба триває. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies