Зеленський відвідав пункт управління "Азову", що несе оборону на Добропільському напрямку

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”, який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Про це глава країни розповів у Telegram 4 листопада.

Він сказав, що заслухав доповіді військових, обговорив ситуацію на передовій і найактуальніші потреби. Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ “Азов” та інших.

“Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським”, – прокоментував Зеленський.

Добропільський напрямок залишається напрямком наступу української армії. Натомість ворог активно наступає на Покровськ і Мирноград, прагнучи перерізати там логістику і оточити населені пункти.

Для підсилення Покровська нещодавно відправили спецпризначенців та ГУР. Ситуація залишається вкрай складною, боротьба триває.



