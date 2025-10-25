«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Київ балістикою, почалися пожежі (оновлено)

По всій країні оголосили тривогу щодо ймовірних запусків "Орєшніка".

Росіяни атакували Київ балістикою, почалися пожежі (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Близько 4 години ночі 25 жовтня росіяни здійснили пуски балістичних ракет на Київ, у столиці пролунали сильні вибухи.

За словами мера Віталія Кличка, працювала система протиповітряної оборони. У Дніпровському та Деснянському районах міста зафіксовано виклики медичних бригад, там палають пожежі - попередньо, у нежитловій забудові та автомобілях. Також пошкоджені вікна у житловому будинку в Дарницьому районі, туди теж викликали лікарів.

У Дніпровському районі одна постраждала, допомогу надають на місці.

Командування Повітряних Сил попередило про балістичну загрозу для всієї території України, що свідчить про можливі запуски балістики середньої дальності - тобто "Орєшніка". 

Оновлення 4:32. Відбій загрози "Орєшніка".
