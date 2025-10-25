Росіяни атакували Київ балістикою, почалися пожежі (оновлено)

Близько 4 години ночі 25 жовтня росіяни здійснили пуски балістичних ракет на Київ, у столиці пролунали сильні вибухи.

За словами мера Віталія Кличка, працювала система протиповітряної оборони. У Дніпровському та Деснянському районах міста зафіксовано виклики медичних бригад, там палають пожежі - попередньо, у нежитловій забудові та автомобілях. Також пошкоджені вікна у житловому будинку в Дарницьому районі, туди теж викликали лікарів.

У Дніпровському районі одна постраждала, допомогу надають на місці.

Командування Повітряних Сил попередило про балістичну загрозу для всієї території України, що свідчить про можливі запуски балістики середньої дальності - тобто "Орєшніка".

Оновлення 4:32. Відбій загрози "Орєшніка".