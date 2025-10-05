У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знову масовано б'є по Україні: під атакою, зокрема, Львів

Інформація про наслідки поки невідома, атака станом на 7 годину все ще продовжується. 

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі і на світанку 5 жовтня армія Росії влаштувала чергову масовану атаку. За повідомленнями Повітряних сил, ракети тримали курс, зокрема, на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Рівненську.

Були попередження про балістичну загрозу і для Житомирської, Одеської областей та Києва. Атака почалася з дронів і продовжилася ракетами.

Станом на 7:17 для частини областей і Києва почалися відбої, але для західних областей небезпека все ще актуальна: в їхньому напрямку рухалися дрони.

Львів

"У Львові чути повторну серію вибухів. Працює ППО. Будьте в безпечному місці!" – написав мер міста Андрій Садовий близько 5 ранку.

У зв'язку з тривалою атакою є зміни в курсуванні транспорту. Станом на 6:54 на місто сунула нова група ракет. 

Після 7 години Садовий повідомив про часткове знеструмлення.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – сказав він.

Івано-Франківськ

Мер міста Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО. Відповідні повідомлення з'явилися декілька разів: атака на місто тривала не менш години і станом на 7 ранку тривала. 

"Відбій ракетної небезпеки по областях. Триває атака ударних БпЛА", – написали Повітряні сили близько 7:20. Вони попередили про нові групи дронів, які зайшли в Україну.

Запоріжжя

1 людина вбита і 9 поранені внаслідок нічної атаки, розповіли в ДСНС. 

"Вночі ворог завдав комбінованого удару по місту, застосувавши БпЛА та керовані авіабомби. Вибухи спричинили пожежі у приватному секторі – горіли житлові будинки, а також у багатоповерхівці, де пошкоджено будівлю та два легкові автомобілі", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Постраждали 8 приватних будинків, 8 багатоповерхівок і декілька нежитлових будівель. 

Обстріл Запоріжжя 5 жовтня
Фото: ДСНС України в Telegram
Обстріл Запоріжжя 5 жовтня

Київ

Про роботу ППО мер міста Віталій Кличко повідомив близько 2:40. Інформації про наслідки нема.
