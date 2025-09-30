Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала дронами Дніпро. Є поранені

Також спалахнули пожежі.

Росія атакувала дронами Дніпро. Є поранені
Ліквідація наслідків обстрілу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

30 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, є поранені. У місті також спалахнули пожежі.

«Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку», - написав Лисак на своїх сторінках у соцмережах.

  • 20 вересня російські окупанти теж атакували Дніпро, а ще Павлоград Дніпропетровської області ударними дронами та балістикою. Унаслідок влучання у багатоповерхівку були загиблі й поранені.
