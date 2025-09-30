Росія атакувала дронами Дніпро. Є поранені

30 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, є поранені. У місті також спалахнули пожежі.

«Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку», - написав Лисак на своїх сторінках у соцмережах.