Росія атакувала дронами Дніпро. Є поранені

30 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, є поранені. У місті також спалахнули пожежі.
«Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку», - написав Лисак на своїх сторінках у соцмережах.
- 20 вересня російські окупанти теж атакували Дніпро, а ще Павлоград Дніпропетровської області ударними дронами та балістикою. Унаслідок влучання у багатоповерхівку були загиблі й поранені.