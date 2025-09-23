Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росіяни вбили у Запоріжжі людину і поранили сімох (оновлено)

Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. 

Росіяни вбили у Запоріжжі людину і поранили сімох (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: телеграм / Іван Федоров

Сьогодні, 23 вересня, вдень, російська армія атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула. Кількість поранених, за оновленими даними, зросла до семи. 

Відомо, що 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості. Про це написав начальник ОВА Іван Федоров. 

За його словами, ворог здійснив, попередньо, пʼять ударів по місту. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. 

"Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", – повідомив він.

Раніше Федоров писав про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та інших областях України, де оголошували  тривогу. 
