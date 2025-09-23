Росіяни вбили у Запоріжжі людину і поранили сімох (оновлено)

Сьогодні, 23 вересня, вдень, російська армія атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула. Кількість поранених, за оновленими даними, зросла до семи.

Відомо, що 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості. Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог здійснив, попередньо, пʼять ударів по місту. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

"Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", – повідомив він.

Раніше Федоров писав про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та інших областях України, де оголошували тривогу.