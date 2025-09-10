Представник ГУР: удари по нафтових об'єктах мають на меті знизити інтенсивність наступальних дій Росії

Представник ГУР Ілля Павленко пояснив мету ударів по російських нафтових об’єктах. У перспективі це є шансом зупинити інтенсивність наступальних дій росіян, сказав він під час дискусії проєкту "Нова країна", організованому LB і EFI Group.

За словами Павленка, керівник Головного управління розвідки ще в 2022-му поставив завдання: перенести війну на територію ворога. Наступного року він сказав, що завданням є підривати військово-економічний потенціал.

Цим список не вичерпується: завдання стосуються і військово-промислового комплексу, і політичної стійкості ворога.

“Безумовно, будь-яка війна робиться за гроші. Без можливості забезпечити власні збройні сили, в тому числі пальним, без спроможності економіки генерувати дохід, звісно, що не тільки агресор – будь-яка країна, яка наважилась на такі дії, втрачає свої можливості”, – сказав він.

Тож Україна за рахунок асиметричних дій прагне зупинити інтенсивність наступальних дій.