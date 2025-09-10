Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Представник ГУР назвав 2 найреальніші сценарії: продовження активної фази або її закінчення, що не значить кінець війни

Допоки Росія матиме можливість просуватися – вона буде, підкреслив він. 

Представник ГУР назвав 2 найреальніші сценарії: продовження активної фази або її закінчення, що не значить кінець війни
Фото: ГУР МО

Зараз Україна перебуває в стадії невизначеності. Поки що є два найбільш реальні сценарії розвитку ситуації.

Перший – продовження гарячої, активної фази війни, коли Росія буде намагатися дотиснути Україну, виснажувати її людські, технічні і фінансові ресурси. Про це представник Головного управління розвідки міністерства оборони Ілля Павленко повідомив під час дискусії, організованої LB і EGI Group в межах проєкту “Нова країна”.

Другий – це загасання активної фази війни. І це вимагатиме від нас відбудови нової архітектури безпеки. Повернення людей з-за кордону, повернення капіталу, робота з ветеранами”, – перерахував він. 

Однак “поки Росія буде мати можливість хоч трошки просуватися – вона не зупиниться”, підкреслив представник розвідки.

Він вважає, що все залежить від дій України, її спроможності забезпечити обороноздатність, технічного розвитку, протидії ІПСО Росії. 

"Всі важелі знаходяться, скоріше за все, в наших руках. Якщо ми вибудуємо таку архітектуру, систему важелів безпеки, яка буде менше залежати від стану допомоги партнерів, то ми і зупинимо ворога, і створимо перспективу для стійкого зростання України в умовах постійних викликів. Навіть якщо гаряча фаза стихне, це не значатиме закінчення війни", – пояснив він.

Коли йдеться про безпеку, то мова не лише про армію і фронт, а й інші складові. Це здорова економіка, кібербезпека, інформаційна стійкість, соціальна єдність. Це той щит, який дозволить побудувати в перспективі дорогу до стабільного розвитку країни. 

Виклики для України багатовимірні, наголосив представник ГУР. Це і гаряча фаза війни, і невизначеність міжнародної підтримки, і внутрішня стійкість – спроможність інституцій діяти без збоїв, економіка, суспільство, яке не втрачає мотивацію.

“Нам потрібно всі ці виклики закласти в фундамент довгострокової інфраструктури безпеки”, – звернув увагу Павленко.

Він підкреслив, що безпека – це не зона відповідальності самого лише силового блоку. Це має бути філософією держави. 
