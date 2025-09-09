“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

До кінця року Україна має отримати всі бойові броньовані бойові машини підтримки, які раніше пообіцяла Канада

Перші вісім машин вже прямують в Україну.

До кінця року Україна має отримати всі бойові броньовані бойові машини підтримки, які раніше пообіцяла Канада
Ілюстративне фото
Фото: Facebook

В Україну вже прямує перша партія бойових броньованих машин підтримки від Канади

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті повідомив, що вісім бойових броньованих машин підтримки (ББМП) було доставлено до Польщі,і тепер вони вже прямують до України. 

Очікується, що всі 50 ББМП, які Канада надала Україні у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025 року.

  • Вже у вересні до України надійде озброєння, закуплене Канадою за кошти, виділені на саміті Group of 7 у червні. Тоді країна оголосила про надання 2 млрд канадських доларів. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив під час візиту до Києва 24 серпня.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies