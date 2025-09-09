До кінця року Україна має отримати всі бойові броньовані бойові машини підтримки, які раніше пообіцяла Канада

Перші вісім машин вже прямують в Україну.

В Україну вже прямує перша партія бойових броньованих машин підтримки від Канади.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті повідомив, що вісім бойових броньованих машин підтримки (ББМП) було доставлено до Польщі,і тепер вони вже прямують до України.

Очікується, що всі 50 ББМП, які Канада надала Україні у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025 року.