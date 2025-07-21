ДБР сьогодні повідомило про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП. Ці аварій відбулися в 2021-2023 рр. (доповнено)

Трьом співробітникам Національного антикорбюро оголосили підозри за скоєння ДТП із потерпілими. Про це ДБР повідомило 21 липня – в день масштабних обшуків і детективів Бюро. При цьому всі три аварії трапилися в 2021-2023 рр., розповіли в НАБУ.

В першому випадку підозру повідомили за зіткнення з автомобілем, що рухався головною дорогою, при виїзді з другорядної дороги в Києві. Авто правоохоронця вилетіло на пішохода, внаслідок чого той отримав тяжкі тілесні ушкодження і ампутацію ноги.

У другому випадку правоохоронець на трасі Київ – Одеса намагався обігнати авто і виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього авто перекинулося і зіткнулося з будівлею АЗС. Пасажирка машини отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку.

В третій аварії правоохоронець на робочій машині на регульованому перехресті наїхав на пішоходку, яка рухалася на зелене світло. Потерпіла отримала середні ушкодження.

"За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України), – повідомили в Бюро.

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Коментуючи підозри, в НАБУ заявили, що дві згадані ДТП трапилися в 2021 році, одна – в 2023. Співробітники Бюро надали потерпілим допомогу і повідомили відповідні органи.

"Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства", – повідомили в Бюро.

В НАБУ вважають незрозумілим і проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому, і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

"Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство. Зазначимо, що процесуальні рішення мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності", – сказали в НАБУ.