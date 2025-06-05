​У Прилуках унаслідок атаки РФ загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина

Сьогодні, 5 червня вночі, росіяни дронами атакували Прилуки у Чернігівській обалсті. Унаслідок загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина.

Про це повідомили в ОВА та в ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу «герань») атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові", – йдеться у повідомленні адміністрації.

Попередньо відомо про пʼятьох загиблих: з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.