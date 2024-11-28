НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
Reuters:​ "Газпром" готується припинити транзит газу через Україну в ЄС у 2025
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Рятувальники знайшли п'ятьох вцілілих пасажирів затонулого корабля у Червоному морі
Рятувальники знайшли п'ятьох вцілілих пасажирів затонулого корабля у Червоному морі
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні Сили повідомили про активність авіації ворога та пуски "Калібрів" (оновлено)

Ракетна небезпека для України.

Повітряні Сили повідомили про активність авіації ворога та пуски "Калібрів" (оновлено)
Запуск "Калібрів"

Повітряні Сили повідомили про активність чотирьох літаків Ту-95МС, які здійснили виліт з російського аеродрому "Оленья". Стратегічні бомбардувальники рухаються у південно-східному напрямку і можуть здійснити пуски крилатих ракет Х-101.

Також підтверджено використання ворогом ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

Упродовж ночі росіяни атакували "шахедами" з північного та південного напрямків, повітряна тривога досі триває у кількох областях, працювала протиповітряна оборона.

Оновлення 5:10. За уточненими даними, у повітрі 7 стратегічних бомбардувальників росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies