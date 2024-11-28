Повітряні Сили повідомили про активність авіації ворога та пуски "Калібрів" (оновлено)

Повітряні Сили повідомили про активність чотирьох літаків Ту-95МС, які здійснили виліт з російського аеродрому "Оленья". Стратегічні бомбардувальники рухаються у південно-східному напрямку і можуть здійснити пуски крилатих ракет Х-101.

Також підтверджено використання ворогом ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Упродовж ночі росіяни атакували "шахедами" з північного та південного напрямків, повітряна тривога досі триває у кількох областях, працювала протиповітряна оборона.

Оновлення 5:10. За уточненими даними, у повітрі 7 стратегічних бомбардувальників росіян.