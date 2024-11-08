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У Харкові росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівці

Під завалами перебувають люди.

У Харкові росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівці
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про російську атаку із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Удари були спрямовані на історичну забудову у центрі Харкова, а також Салтівський район. Внаслідок влучання пошкоджень зазнав 12-поверховий житловий будинок, кілька поверхів було зруйновано.

Під завалами станом на 4 годину ранку перебувають люди, палає пожежа. За словами мера, розпочато рятувально-пошукову операцію.

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