Унаслідок ураду РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Попередньо, загинуло 6 цивільних осіб, поранено 8 мешканців.
“Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки”, ‒ сказав голова ОВА.
Оновлення. Пізніше Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 7, а поранених до щонайменше 10. Ворог поцілив у центр міста, де немає жодної військової інфраструктури.
Постраждалим оперативно надається допомога.
Російська армія минулої доби завдала 314 ударів по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 7 населених пунктів.