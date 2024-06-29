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Унаслідок ураду РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)

Є поранені, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Унаслідок ураду РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Фото: Вікі

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Попередньо, загинуло 6 цивільних осіб, поранено 8 мешканців. 

“Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки”, ‒ сказав голова ОВА.

Оновлення. Пізніше Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 7, а поранених до щонайменше 10. Ворог поцілив у центр міста, де немає жодної військової інфраструктури.

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Постраждалим оперативно надається допомога.

Російська армія минулої доби завдала 314 ударів по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 7 населених пунктів.

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