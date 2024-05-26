Наслідки ударів РФ по Харкову: 12 людей загинули, 68 поранені, 10 тіл досі не опізнали

12 людей загинули внаслідок авіаударів по "Епіцентру" у Харкові, 10 з них наразі не опізнали.

Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 12 людей. Десять тіл наразі неопізнані.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За інформацією облпрокуратури, кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до 43 людей. Кількість загиблих зросла до 12. Десять з них наразі неопізнано.

За інформацією керівника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, серед загиблих в "Епіцентрі" у Харкові може бути дитина.

Також до 25 збільшилася кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по центру Харкова. Серед постраждалих 14-річний хлопець.

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів.