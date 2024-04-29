Окупанти атакували Одесу, двоє людей загинули, сімнадцять поранених, серед них — дитина (оновлено)

Сьогодні ввечері російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранені вісім людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оновлення. Станом на 20:00 кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей, щонайменше двоє з них у важкому стані — ОВА.

Оновлення. Станом на 19:25 внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

"Внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", — ідеться у повідомленні.

За даними LB.ua внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у маєтку Сергія Ківалова, який ще називають "замком Гаррі Поттера".

Також, очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram, що росіяни вдарили по місту балістикою .

"У ракети була бойова частина касетного типу. Це вона спочатку розкрилася перед ураженням.Балістика", — ідеться у повідомленні Братчука.