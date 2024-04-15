Сьогодні вранці російська ракета влучила у центральну частину Слов’янська на Донеччині. В результаті пошкоджені багатоповерхівки, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

"Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста – на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе", – сказав Лях у відеозверненні.

Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ. Майже щодня ворог убиває і травмує цивільних жителів, руйнує житлові та адміністративні будинки, енергетичні й інфраструктурні об’єкти.

Учора, 14 квітня, російська армія завдала удару по 5-поверхівці в Очеретиному. Унаслідок влучання загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.

Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту – близько 300 км.