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Перемога України - в стратегічних інтересах США, - Салліван

Радник президента США пообіцяв, що Сполучені Штати кожен день будуть працювати, щоб пришвидшити це.

Перемога України - в стратегічних інтересах США, - Салліван
Джейк Салліван та Андрій Єрмак
Фото: Соня Кошкіна

Перемога - це не тільки те, на що заслуговує Україна, це в стратегічних інтересах США, сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, відповідаючи на питання LB.ua, що мають зробити партнери, щоб Україна не просто не програла, а перемогла.

“Україна має вийти цілісною, суверенною (з війни, - ред.). Але не просто, а з економікою, яка зростає. І не тільки традиційною, але хайтек, новими технологіями”, - сказав Салліван. 

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Він пообіцяв, що США кожен день будуть працювати, щоб пришвидшити це.

Салліван уточнив, що є військовий вимір - надання озброєння, щоб українські солдати могли робити що потрібно на полі бою. Крім того, є економічний вимір, щоб Україна могла працювати над реформами і розвивати економіку. 

“Це все - цілісний, комплексний підхід”, - наголосив радник Джо Байдена.

  • Під час зустрічі в Києві радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відповів на запитання надання далекобійних ракет ATACMS для України. Він підкреслив, що за можливості, США передасть ракети.
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