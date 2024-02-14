Від атаки пошкоджені багатоповерхівки та лікарня, пацієнтів евакуйовували.

Троє осіб загинули внаслідок ворожої атаки по Селидовому, що на Донеччині. Там в ніч на 14 лютого окупаційні війська поцілили по цивільних об’єктах.

Про таке повідомила Селидівська міська рада.

Як йдеться у повідомленні, станом на ранок відомо про 12 поранених. Серед них – четверо дітей.

Внаслідок обстрілу троє осіб загинуло, серед них – одна дитина.

Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

Фото: Селидівська міська рада Наслідки атаки по Селидовому

Фото: Селидівська міська рада Наслідки атаки на Селидове

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін вночі повідомив, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозили до лікарень Покровська і Мирнограда.

"Нагадаю, сьогодні вночі ворог знову вгатив по цивільній інфраструктурі – цього разу мішенню став один із корпусів лікарні у Селидовому", – написав він.