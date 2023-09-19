Росіяни атакували Львівщину "шахедами", є поранені

Унаслідок удару на території Львова сталося загорання на промисловому складі.

Під ранок 19 вересня росіяни атакували Львівщину безпілотниками.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

"Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Працюємо за протоколом", – написав він.

Пізніше Садовий повідомив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають.

"Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки", – додав міський голова.

"Загроза минула. За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, днями на Львівщині викрили в’язня-агента ФСБ, який шукав коригувальників "на волі".