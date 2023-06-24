На під'їздах до Москви облаштовують блокпости після виступу Пригожина, - ЗМІ

В соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону. Крім того, на під'їздах до Москви облаштовують блокпости.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на російські ЗМІ.

Оновлено 1:07: "У Москві посилено заходи безпеки, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури", - повідомили російському пропагандистському ресурсу ТАСС у правоохоронних органах. По тривозі піднято підрозділи ОМОН та СОБР Росгвардії.

“Є наказ привести в бойову готовність весь склад МВС, Росгвардії і посилити пости на кордоні з "ЛНР" і "ДНР", - повідомляють джерела про оголошення плану "Фортеця" в Ростовській області.

Крім того, у Ростовській області після заяви Пригожина озброюють строковиків. Також один із службовців у прикордонній частині РФ повідомив про озброєння особового складу.

Втім, військові запевнили, що не розуміють, до чого їх готують і що відбувається.

Інші джерела повідомляють, що у Москві силовиків привели в підвищену готовність, їм надійшло розпорядження "всім бути на зв'язку, нікуди не їхати".

На трасі "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости. Бійцям на блокпостах віддали наказ відкривати вогонь "у разі виникнення загрози". Техніка перебуває в режимі готовності, але наказу про її висунення частини поки що не отримували.

Також є інформація про те, що в Москві запроваджується план "Фортеця" із захисту об'єктів МВС, коли входи і виходи в будівлі МВС перекриваються.

Такі дії російська влада почала після того, як Євген Пригожин повідомив про рішення ради командирів ПВК "Вагнер".

“Я прошу нікому не чинити опір, всі, хто намагатиметься чинити опір, вважатимуться загрозою, і ми знищуватимемо негайно. Я прошу всіх зберігати спокій та не піддаватися на провокації, залишатися у своїх будинках. Після того, як ми закінчимо розпочате, ми повернемося на фронт для захисту нашої Батьківщини. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів і повернемось на фронт!” - сказав ватажок найманців.

Генпрокуратура РФ повідомила, що Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року порушено кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина за фактом організації збройного заколоту.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

Генерал Суровікін закликав ПВК “”Вагнер” підкоритися верховному головнокомандувачу Путіну. Він також вимагає повернути колони до пунктів дислокації та вирішити все мирним шляхом.

Також із аналогічним закликом до командирів та бійців ПВК "Вагнер" звернувся перший заступник голови Генштабу ЗС РФ Алексєєв. Він стверджує, що ніяких ударів по “вагнерівцям” російська армія не завдавала.

Нагадаємо, за даними партизанського руху АТЕШ, бійцям ростовської Росгвардії видали бойову зброю та орієнтування на машини, на яких можуть пересуватися бойовики ПВК “Вагнер”.

Як раніше повідомлялось, російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що найближчим часом ПВК “Вагнер” ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.