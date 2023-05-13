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У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ

Внаслідок падіння літаків та вертольотів є загиблі.

У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
Фото: Російські телеграм-канали

У Брянській області РФ потерпіли крах винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-35.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби окупантів. 

Один вертоліт розбився в районі міста Клінци. Загинули дві людини. Вертоліт нібито впав через пожежу двигуна, проте на відео, що публікуються в соцмережах, чутний вибух.

Також росіяни у телеграм-каналах заявили, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Винищувач Су-34, що також потерпів крах у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг капультуватися. Пілот та штурман загинули.

Також у телеграм-каналах окупантів повідомляють, що росіяни втратили сьогодні два літаки. Також, за даними окупаційних джерел, знищено штурмовий літак Су-35. 

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Нагадаємо, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку ліквідували майже роту російських окупантів і пошкодили/знищили 35 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

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