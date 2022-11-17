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Після вибухів у Джанкої пропало світло

Що саме вибухало - поки невідомо.

Після вибухів у Джанкої пропало світло
Фото: tvoemisto.tv

У тимчасово окупованому Росією Джанкою чутно вибухи.

Про це повідомив нардеп Юрій Мисягін.

“Пишуть, що в окупованому Джанкою у Криму дуже неспокійно. Голосно”, - написав Мисягін.

Пізніше він додав, що у Криму стає все небезпечніше знаходитися біля військових баз та гарнізонів, аеродромів, нафтосховищ, ТЕЦ та підстанцій.

Також нардеп повідомив, що після вибухів у Джанкої пропало світло, і для цього не було потрібно використати сотню ракет.

В свою чергу, “Оперативний ЗСУ” повідомляє із посиланням на місцеві пабліки про влучання у аеродром в Джанкої, де стояло близько 80 одиниць ворожої техніки, серед них тактична і стратегічна авіація.

Також повідомляється про пожежу на об’єкті електропостачання в Магарачі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі вранці 29 жовтня проти кораблів ЧФ РФ було проведено асиметричну комбіновану повітряно-морську атаку з використанням безпілотних засобів, у результаті котрої українським морякам вдалося зламати багаторівневу оборону російської військово-морської бази, пошкодити чотири бойові кораблі ЧФ РФ, зокрема новий флагман фрегат «Адмірал Макаров»: на фрегаті серйозно пошкоджено РЛС ППО, на тральнику «Іван Голубець» – антени гідроакустики. Зазнав ушкоджень великий десантний корабель.

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