У Харків “прилетіло” поруч із житловим будинком

Вночі 16 вересня російська армія знову обстріляла Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Окупанти влучили у Слобідський район обласного центру.
“Приліт” у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком”, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
Нагадаємо, вночі 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання відбулося в лісосмугу.