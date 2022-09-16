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У Харків “прилетіло” поруч із житловим будинком

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

У Харків “прилетіло” поруч із житловим будинком
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Вночі 16 вересня російська армія знову обстріляла Харків. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Окупанти влучили у Слобідський район обласного центру.

“Приліт” у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком”, – йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

Нагадаємо, вночі 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання відбулося в лісосмугу.

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