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Ворог мститься за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківської області, – Синєгубов

На лінії зіткнення тривають запеклі бої.

Ворог мститься за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківської області, – Синєгубов

Цієї ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. В області росіяни вдарили по Харківському району. У Новій Водолазці загинула жінка, зруйновано приватний будинок.

Про це в Телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Протягом минулої доби ворог завдавав масованих ударів по м. Харків та по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі", – йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що ворог мститься за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. 

"Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, троє з яких – діти. В Ізюмському районі госпіталізували пʼятьох людей. Крім того, один чоловік поранений в Харківському районі", – заявив голова ОВА. 

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. ЗСУ проводять успішні операції зі звільнення нашої території від окупантів. На Харківщині захисники вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів області. 

Нагадаємо, вчора вдень армія Росії обстріляла Шевченківський район Харкова. Під вогнем були дитячий садок, школа, центр дитячої творчості, будинки. 

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