Люди не постраждали.

Сьогодні вранці військові РФ вдарили по Очакову Миколаївської області. Через обстріл був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив у Facebook заступник мера міста Олексій Васьков.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", – розповів він.

Заступник мера Очакова додав, що постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що зранку ранку ворог завдав ударів по місту Очаків. Було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки.