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Росіяни знищили елеватор з зерном в Очакові

Люди не постраждали.

Росіяни знищили елеватор з зерном в Очакові
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вранці військові РФ вдарили по Очакову Миколаївської області. Через обстріл був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив у Facebook заступник мера міста Олексій Васьков.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", – розповів він.

 

Заступник мера Очакова додав, що постраждалих немає.

 

Раніше повідомлялося, що зранку ранку ворог завдав ударів по місту Очаків. Було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки. 

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