У Пісках запеклі бої, - британська розвідка

Російські сили продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька.

У районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, розгорнулися запеклі бої.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, яку цитує у Twitter Міністерство оборони країни.

"З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного шляху до Донецька із заходу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення угруповання на півдні України. Однак на Донбасі російські сили продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nJKmgDjAya — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 14, 2022

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також повідомив, що українські захисники розгромили вже п'яту частину російських окупаційних військ.