ППО відбили ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил

Чотири ракети було знищено, дві влучили в сільськогосподарське підприємство.

Сьогодні близько 15:20 стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС російських загарбницьких військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

За його інформацією, ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555).

"Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Решта ракет влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, удару по центру Вінниці РФ завдала високоточними керованими ракетами "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря.