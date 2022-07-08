Російські військові знищують артилерією села з мирними мешканцями, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він наголошує, що загарбників не зупиняє те, що в селах залишаються мирні жителі, які гинуть у будинках та на подвір’ях.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області”, – сказав Сергій Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

“Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв, росіяни оточили нас у Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька “котлів”. Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, завдали росіянам значних втрат”, – акцентував очільник Луганщини.

Нагадаємо, Збройні сили України придушили спроби ворожого штурму на Харківському і Слов’янському напрямках. На Бахмутському напрямку окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне. На Донецькому напрямку – у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх.