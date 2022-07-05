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Внаслідок російських обстрілів у Миколаєві зайнялись дві пожежі, - ДСНС

Обидві пожежі ліквідовані бійцями ДСНС.

Внаслідок російських обстрілів у Миколаєві зайнялись дві пожежі, - ДСНС
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 5 липня, росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва. Після влучання в об'єкти інфраструктури в місті виникло дві пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС

Одну пожежу ліквідували на площі 1000 кв. м. До її гасіння залучалось 63 особи та 15 одиниць техніки. З них - 51 рятувальник, 13 пожежних та спецавтомобілей ДСНС.

Другу, площею 120 кв. м, загасили 14 вогнеборців та 2 одиниці техніки ДСНС.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, сьогодні одна з російських ракет поцілила у Будинок культури. В результаті будівля зруйнована практично повністю. Постраждалих немає. 

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що ніколи не варто відкидати можливості повторного наступу ворога на Миколаїв. Втім, за його словами, особливого бажання йти на повторний штурм міста ворог не має, адже вже відчув на собі шалену відсіч ЗСУ.

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