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З початку війни ЗСУ ліквідували близько 34 230 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

З початку війни ЗСУ ліквідували близько 34 230 окупантів

21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 496 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
  • артилерійських систем – 752 (+0) од,
  • РСЗВ – 239 (+0) од,
  • засоби ППО – 99 (+1) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 182 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),
  • крилаті ракети – 137 (+0),
  • кораблі – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 543 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 60 (+1).

 

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Вугледарської ГЕС. Також українські військові зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

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