З початку війни ЗСУ ліквідували близько 34 230 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 496 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,

артилерійських систем – 752 (+0) од,

РСЗВ – 239 (+0) од,

засоби ППО – 99 (+1) од,

літаків – 216 (+0) од,

Гелікоптерів – 182 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 543 (+6) од,

спеціальна техніка – 60 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Вугледарської ГЕС. Також українські військові зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.