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Адвокат Масі Найєм важко поранений, – Сенцов

Його госпіталізують. 

Адвокат Масі Найєм важко поранений, – Сенцов
Масі Найєм
Фото: Masi Nayyem Facebook

Адвокат Масі Найєм дістав поранення в ході війни проти Росії. Його госпіталізують, повідомив у Facebook український режисер Олег Сенцов, який нині захищає Батьківщину в лавах Збройних сил України. 

"Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за требе!" – написав він.

Інші деталі поранення поки невідомі. 

Масі Найєм – правозахисник, засновник юридичної компанії "Міллер". Брав участь у війні проти Росії ще під час її вторгнення в Донецьку і Луганську області. Після повномасштабного вторгнення повідомив, що знову повернувся до лав Збройних сил України. 

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