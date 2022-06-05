Адвокат Масі Найєм важко поранений, – Сенцов

Адвокат Масі Найєм дістав поранення в ході війни проти Росії. Його госпіталізують, повідомив у Facebook український режисер Олег Сенцов, який нині захищає Батьківщину в лавах Збройних сил України.

"Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за требе!" – написав він.

Інші деталі поранення поки невідомі.

Масі Найєм – правозахисник, засновник юридичної компанії "Міллер". Брав участь у війні проти Росії ще під час її вторгнення в Донецьку і Луганську області. Після повномасштабного вторгнення повідомив, що знову повернувся до лав Збройних сил України.