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За вчора захисники ліквідували 150 окупантів, один літак та девʼять танків

Найбільші втрати ворога спостерігались на Криворізькому та Запорізькому напрямках. 

Збитий ворожий МІ-35МС
Збитий ворожий МІ-35МС
Збитий ворожий БПЛА
Збитий ворожий БПЛА

Загальні втрати Росії у війні проти України з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали близько 30 500 осіб. За добу було ліквідовано 150 окупантів.

Про це йдеться в оновленій статистиці від Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати: 

  • танків – 1358 (+9) од., 
  • бойових броньованих машин – 3302 (+20) од., 
  • артилерійських систем – 649 (+6) од., 
  • РСЗВ – 207 (+2) од., 
  • засоби ППО – 93 (+0) од.,
  • літаків – 208 (+1) од., 
  • гелікоптерів – 174 (+0) од., 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),
  • крилаті ракети – 120 (+2),
  • кораблі/катери – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11) од.,
  • спеціальна техніка – 48 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому і Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі. 

Нагадаємо, за вчора на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк та чотири артилерійські системи.

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