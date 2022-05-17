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За вчора Росія втратила щонайменше 200 військових та сім танків

Також в окупантів поменшало на один літак і два гелікоптери. 

За вчора Росія втратила щонайменше 200 військових та сім танків
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/ReutersWorld

За добу російська армія втратила близько 200 окупантів. Загальна кількість ліквідованих ворогів складає приблизно 27 900, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Фото: МВС

Загальні втрати:

  • танки ‒ 1235 (+7) од., 
  • бойові броньовані машини ‒ 3009 (+35) од,. 
  • артилерійські системи – 578 (+1) од., 
  • РСЗВ – 198 (+3) од., 
  • засоби ППО – 90 (+1) од.,
  • літаки – 201 (+1) од., 
  • гелікоптери – 167 (+2) од., 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),
  • крилаті ракети – 97,
  • кораблі/катери – 13,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2109 (+8) од,
  • спеціальна техніка – 43 (+1).

Нагадаємо, минулої доби на Південному напрямку українські захисники вогнем реактивної артилерії знищили склад паливноно-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. Ліквідовано 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

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