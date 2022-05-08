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Полон для "Азова" - це смерть, - Калина

Здаватися бійці не будуть.

Полон для "Азова" - це смерть, - Калина
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина)
Фото: скріншот

Бійці полку “Азов” не мають високих шансів на виживання, якщо потраплять у російський полон. Самі у полон вони не здаватимуться. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина). 

“Здатися — це неприйнятно. Бо кожна людина в полоні — це ресурс для політичної сцени, ресурс для обміну”, - зазначив Калина. 

“Я маю вам нагадати. Що ми воюємо з ворогом, який здійснює варварський терор України. Ми намагаємося говорити, які вбили тисячі людей в Бучі, які гвалтували жінок і дітей, руйнували лікарні, церкви. Їхня основна мета — знищити українців. Мені це зрозуміло і тому для мене все логічно”, - додав він.

Він розповів історію про бійця, який потрапив у полон росіян, вони зняли пропагандистське відео з ним, що здаватися у полон Росії не страшно, а потім вбили. 

Його задушили. Це порушення Женевський конвенцій і це дуже типово для росіян. Проблема в тому, що ми знаємо для бійців Азов полон - це смерть”, - зазначив Паламар.

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