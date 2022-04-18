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Унаслідок удару по Львову шість людей загинули та ще вісім постраждали

Серед постраждалих – дитина.

Унаслідок удару по Львову шість людей загинули та ще вісім постраждали
Фото: Андрій Садовий

Внаслідок удару по Львову вранці у понеділок, 18 квітня, шість людей загинули та ще вісім постраждали. Серед постраждалих – одна дитина.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", – написав Козицький у телеграм-каналі.

Як повідомляли, близько 08:30 18 квітня у Львові пролунала серія вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ворог завдав 5 прицільних ударів по Львову. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про чотири ракетні удари і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Голова правління УЗ Олександр Камишін повідомляв, що постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. За його словами, команда вокзалу і команди поїзних бригад спрацювали чітко, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. 

Рух поїздів по Львову вже поновлено, є незначні затримки.

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