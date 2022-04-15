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У Миколаєві ворог обстріляв житлові квартали, постраждали мирні мешканці, – облрада

Вогонь вівся із ракетних систем залпового вогню. 

У Миколаєві ворог обстріляв житлові квартали, постраждали мирні мешканці, – облрада
Фото: Ганна Замазєєва Telegram

Російські військові 15 квітня обстріляли житлові квартали Миколаєва. Жодних військових обʼєктів поруч немає, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. 

"Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль, є постраждалі… бережіть себе, НЕ ВИХОДЬТЕ з укриття!" – закликала вона. 

Кількість постраждалих поки не називається.

10 квітня в Миколаєві після вибуху отримав поранення один чоловік. 4 квітня ворог завдав удару по житловим кварталам міста. 12 людей загинуло та 41 поранено. 

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