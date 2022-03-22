Вчора окупанти 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру на Київщині

Вчора, 21 березня російській окупанти близько 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру у Київській області.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

Найбільші руйнування через обстріли зазнали:

Бучанський район,

Броварський район,

Вишгородський район.

“Рашисти тероризують місцеве населення. Викрадають автомобілі та грабують магазини. У мирних жителів віднімають телефони, одяг, продукти”, – зазначив Павлюк.

Він додав, що наявні випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина група окупантів викрала автівки, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали в сторону кордону з республікою білорусь.

У Макарові та с. Мощун наші війська посилили свої позиції.

“Ворог продовжує спроби форсування р. Ірпінь. Попередньо, рашисти, які діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на три дні. Аналогічно з пальним”, – додав голова ОДА.

Нагадаємо, найбільш небезпечними напрямками Київської області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєв, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун, північ Вишгородського району.