Укрзалізниця призначила евакуаційні поїзди з Дніпра, Запоріжжя та Одеси (оновлено)

На середу, 2 березня, Укрзалізниця призначила по три евакуаційні поїзди з Дніпра та Запоріжжя. Також призначено один евакуаційний рейс із Одеси.
Пресслужба УЗ повідомила розклад евакуаційних рейсів із цих міст.
Із Дніпра:
- Дніпро - Львів 10:30
- Дніпро - Київ 14:00
- Дніпро - Трускавець 14:20
Із Запоріжжя:
- №86 Запоріжжя-Львів 09:30
- №738 Запоріжжя - Київ 10:50
- №4 Запоріжжя - Ужгород 14:45
З Одеси:
- Одеса - Ужгород, відправлення о 22:30
Раніше повідомляли, що на 2 березня УЗ призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків–Львів заплановано на 17:00.
Також Укрзалізниця оприлюднила розклад руху поїздів на сьогодні.
Учора Укрзалізниця спростувала інформацію про евакуаційні поїзди, зокрема з Одеси та Харкова. Український перевізник просить громадян не давати особисті дані невідомим людям.