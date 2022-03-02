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Укрзалізниця призначила евакуаційні поїзди з Дніпра, Запоріжжя та Одеси (оновлено)

У середу, 2 березня, заплановано по три поїзди із цих міст.

Укрзалізниця призначила евакуаційні поїзди з Дніпра, Запоріжжя та Одеси (оновлено)
Фото: dp.uz.gov.ua

На середу, 2 березня, Укрзалізниця призначила по три евакуаційні поїзди з Дніпра та Запоріжжя. Також призначено один евакуаційний рейс із Одеси.

Пресслужба УЗ повідомила розклад евакуаційних рейсів із цих міст.

Із Дніпра: 

  • Дніпро - Львів 10:30
  • Дніпро - Київ 14:00
  • Дніпро - Трускавець 14:20

Із Запоріжжя:

  • №86 Запоріжжя-Львів 09:30
  • №738 Запоріжжя - Київ 10:50
  • №4 Запоріжжя - Ужгород 14:45

З Одеси: 

  • Одеса - Ужгород, відправлення о 22:30

Раніше повідомляли, що на 2 березня УЗ призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків–Львів заплановано на 17:00.

Також Укрзалізниця оприлюднила розклад руху поїздів на сьогодні.

Учора Укрзалізниця спростувала інформацію про евакуаційні поїзди, зокрема з Одеси та Харкова. Український перевізник просить громадян не давати особисті дані невідомим людям.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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