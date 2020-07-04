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Зеленский поручил до 20 июля достать затонувший танкер Delfi в Одессе

"Если бы тут был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко". 

Зеленский поручил до 20 июля достать затонувший танкер Delfi в Одессе
Фото: hromadske

Президент Владимир Зеленский поручил ликвидировать последствия аварии танкера Delfi в Одесской области до 20 июля. В ином случае этим вопросом займутся правоохранители.

Он обратился к представителям компании-владельца танкера, отметив, что необходимо подключить конвеерную работу. Те в свою очередь ответили, что сейчас идут работы, "чтобы судно не треснуло", сообщили в Офисе президента

Зеленский добавил, что работы по ликвидации аварии нужно было начинать еще в ноябре 2019, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

"20 июля - это ориентир. Если бы тут был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени продолжается это все. 20 июля не будет (результата) - этим должны заниматься правоохранители. Собственник хотел сэкономить и искал пути наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - отметил Зеленский.

Напомним, что в ноябре 2019 танкер Delfi был сорван с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин". В июне 2020 рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов.

В воде зафиксировали превышение гранично допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. 22 июня прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами. 

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