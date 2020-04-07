Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
В Николаеве совершили покушение на Мультика
В Николаеве совершили покушение на Мультика
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В полиции Киева заявили, что выставку музея Революции Достоинства на Майдане не повреждали - ее сдуло ветром

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения. 

В полиции Киева заявили, что выставку музея Революции Достоинства на Майдане не повреждали - ее сдуло ветром
Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

В полиции Киева сообщили, что информация о повреждении экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства на Майдане не соответствует действительности. 

Выставку никто не повреждал, она упала из-за порыва ветра, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"На данный момент с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась", - добавили правоохранители.

В полиции уточнили, что правоохранители проверили сообщение об испорченной выставке "Век непокоренных", просмотрели записи с камер наблюдения, на которых видно, что элементы выставки никто не портил.

Напомним, что 6 апреля представители музея заявили, что на Майдане Незавимости неизвестные вандалы ночью повредили выставку "Век непокоренных" музея Революции Достоинства. 

Представители музея отметили, что "во времена сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также