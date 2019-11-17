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В зоне ООС погиб украинский военный

Зафиксировано огневую активность вражеских снайперов.

В зоне ООС погиб украинский военный
Фото: Макс Левин

В субботу, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно", - говорится в утренней сводке.

Кроме того, зафиксировано огневую активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили семь обстрелов: у Старогнатовка, Гнутово, трижды у Невельского, неподалеку Марьинки, у Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь вражеских обстрелов: неподалеку Майорская, дважды у Луганского, неподалеку Новолуганское и Попасной, вблизи Зайцева, дважды в районе Крымского.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло 13 обстрелов.

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