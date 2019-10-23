В Сумах в среду открыли четырехметровый памятник князю Ярославу Мудрому, он установлен в сквере напротив Ильинской церкви.
Об этом говорится на сайте горсовета.
Памятник изготовлен из бетона, его создал скульптор Руслан Торяник.
Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.
Памятник освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий из Православной церкви Украины.
Сумы были основаны в 1652 года. Князь Ярослав Мудрый правил в Киеве в начале 11 века.