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В Сумах открыли четырехметровый памятник Ярославу Мудрому

Фото: smr.gov.ua

В Сумах в среду открыли четырехметровый памятник князю Ярославу Мудрому, он установлен в сквере напротив Ильинской церкви.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Памятник изготовлен из бетона, его создал скульптор Руслан Торяник.

Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.

Памятник освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий из Православной церкви Украины.

Сумы были основаны в 1652 года. Князь Ярослав Мудрый правил в Киеве в начале 11 века.

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