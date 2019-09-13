В Днепровском горсовете проходят обыски по факту хищений при строительстве Нового моста

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой сегодня, 13 сентября проводят обыски в Днепровском городском совете. Об этом сообщил представитель горсовета агентству «Украинские новости».

Обыски проводятся в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Нового (Центрального) моста. Изымаются документы в помещениях департамента благоустройства и инфраструктуры, департамента экономики, финансов.

Финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года. Новый мост соединяет левый берег Днепра с центром города.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым. Политики заключили пари: если Центральный мост в Днепре не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.