Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Виннице нескольких сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)

На месте происшествия находится несколько десятков полицейских.

В Виннице в понедельник, 13 мая, нескольких сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод на улице Дубовецкой, 29.

Об этом в соцсети сообщают активисты.

Трансляцию в фейсбуке ведет журналист Андрей Гайдай.

По его словам, о предстоящем рейдерском захвате завода было известно полиции. При этом сейчас на месте происшествия находится несколько десятков полицейских. Они, по словам активистов, бездействуют.

Активисты утверждают, что на территории консервного завода находятся около 300 вооруженных мужчин.

На территории у завода разбросаны камни. По словам активистов, рейдеры бросали камни в людей и по машинам.

Обновление. При попытке депутатов областного совета и активистов попасть на территорию предприятия, нападавшие применили дымовые шашки, слезоточивый газ и камни, сообщает местное издание Вежа.

Фото: Вежа

По словам депутата областного совета Андрея Вигонюка, в результате столкновения есть пострадавшие от слезоточивого газа. Также, по его словам, камнями и обломками кирпича были повреждены автомобили, припаркованные у входа в предприятия.

Начальник винницкой милиции Сергей Синявский заявил, что пока полиция аккумулирует силы и средства, чтобы задержать правонарушителей.

Фото: Вежа

Фото: Вежа

По сообщениям очевидцев, нападающие также находятся на окружающих с предприятием улицах.

По словам депутатов областного совета, неизвестных нападавших свозили из Белой Церкви, Киева и Винницы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также