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Активисты заявили о захвате "титушками" спортклуба "Восход" в Киеве (обновлено)

Неизвестные ворвались в зал ночью, выгнали охрану и баррикадируются изнутри.

Фото: Макс Требухов

Сегодня ночью в Киеве неизвестные захватили здание спортклуба "Восход" на ул. Бориспольской в Киеве. Об этом сообщают общественные активисты.

По словам Александра Ламбурского, "титушки побили охрану и закрылись внутри". Он написал также, что захватчики начали разбирать инвентарь и ломать полы, чтобы соорудить баррикаду внутри клуба.

Информацию о погроме подтверждает и другой активист - Александр Граб. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал несколько видео, где видны разрушения внутри здания.

Обновление. Утром к клубу приехали местные активисты, подростки- спортсмены, занимающиеся в клубе, и полиция. Активисты в знак протеста перекрывали дорожное движение.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Корреспондент LB.ua сообщает с места событий, что правоохранители задержали несколько человек - как участников захвата здания, так и несовершеннолетних спортсменов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, в 2017 году уже была попытка захвата этого клуба. Тогда на защиту спорткомплекса встали местные спортсмены и активисты, в ходе драки один человек получил ножевое ранение, еще один был ранен из травматического оружия. Сторонники "Восхода" требовали от городских властей вернуть клуб в коммунальную собственность, после чего КГГА приняла такое решение.

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